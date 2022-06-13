Can kurtaranlar 15 Haziran için hazır kıta - Son Dakika
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Can kurtaranlar 15 Haziran için hazır kıta

13.06.2022 10:58
Can kurtaranlar 15 Haziran için hazır kıta

15 Haziran'da başlayacak deniz sezonunda Kocaeli İtfaiyesine bağlı KOSKEM'de görev alan personel ve gönüllüler bir araya geldi.

15 Haziran'da başlayacak deniz sezonunda Kocaeli İtfaiyesine bağlı KOSKEM'de görev alan personel ve gönüllüler bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Çarşamba günü başlayacak yeni deniz sezonu için hazırlıklarını haftalar öncesinden tamamlamıştı. Karadeniz ve İzmit Körfezi sahillerinde Kocaeli İtfaiyesi bünyesinde Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi'ne (KOSKEM) bağlı bu yıl 12 plajda vatandaşlara hizmet verecek olan 182 personel, STK katılımcıları ve gönüllü cankurtaranlar sezon açılışı töreninde bir araya geldi.

"Bizim önceliğimiz sizlerin can güvenliği"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Hepinize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 2022 yılında Karadeniz ve Marmara denizinde yapacağımız KOSKEM çalışmaları hepimiz için, kentimiz için, halkımız için hayırlı olsun. Kazasız, belasız bir sezon diliyoruz. Bizim önceliğimiz sizlerin can güvenliği. Görevlerinize bölgelerinde başladığınız zaman birinci önceliğiniz sizin kendi can güvenliğiniz olmalı. Kendi emniyet tedbirlerinizi almadan asla denize açılmıyorsunuz. Bunları biliyorsunuz ve havuz eğitimlerinizde de bunlara dikkat ettiniz. Sizlerin elinin değmesiyle hayatları kurtarıyoruz. Annelerimizin, vatandaşlarımızın ağlamamasına vesile oluyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

KOSKEM, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapacak. 12 bölgede haftanın 7 günü 182 kişilik ekiple hizmet verecek. Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM ekipleri, 2005 yılından bu yana Kocaeli sahillerinde hizmet veriyor. KOSKEM ekipleri geçtiğimiz 2021 yılı sezonunda bin 695 kişiyi, 2005 yılından bugüne ise 14 bin 337 kişiyi boğulmaktan kurtardı. - KOCAELİ

Can kurtaranlar 15 Haziran için hazır kıta
Can kurtaranlar 15 Haziran için hazır kıta
Can kurtaranlar 15 Haziran için hazır kıta
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182 cankurtaran deniz sezonu için hazır 182 cankurtaran deniz sezonu için hazır
Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Can kurtaranlar 15 Haziran için hazır kıta - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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