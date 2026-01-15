Canik\'ten Şehit Yakınlarına Yüzde 30 İndirim

Samsun Canik Belediyesi'nin Can Sofrası'nda şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerine yüzde 30 indirim uygulaması başladı.

Canik Belediyesi, Can Sofrası'nda şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerine yönelik indirim uygulamasını hayata geçirdi. Öğrencilerin ve vatandaşların durak noktası olan Can Sofrası'nda şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerine yüzde 30 indirim uygulanacak. İndirim uygulamasıyla şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri, Can Sofrası'nda dilediği ana yemek tercihi eşliğinde kendi menülerini yüzde 30 oranında indirimli bir şekilde oluşturabilecek. Can Sofrası'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden ve şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerine yönelik indirim uygulamasının hayırlı olmasını dileyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Can Soframızda şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi ailelerimize yüzde 30 indirim uyguluyoruz" dedi.

"Canik gönüllere dokunuyor"

Can Sofrası'nda her gün yüzlerce öğrenciyi ve vatandaşı ağırlamaya devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Can Soframız çok kısa bir sürede vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin ilk adresi oldu. Can Soframıza duyulan ilgi, hemşehrilerimizin olumlu geri dönüşleri eşliğinde her geçen gün artmaya devam ediyor. Can Soframızda gerçekleştirdiğimiz yeni çalışmamızla şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi ailelerimize yüzde 30 indirim uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamamız vesilesiyle kıymetli şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi ailelerimiz Can Soframızda menülerini yüzde 30 indirimli bir şekilde oluşturabiliyor" diye konuştu.

"Menüler vatandaştan, hizmet Canik Belediyesinden"

Vatandaşların ve öğrencilerin önerileri doğrultusunda menüleri oluşturduklarını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Can Soframızla öğrencilerimizi ve hemşehrilerimizi bütçe dostu menüler eşliğinde sağlıklı ve lezzetli yemeklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yemeklerimizi günlük olarak hazırlıyoruz. Menülerimizi sürekli olarak güncel tutuyor, hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin önerileri doğrultusunda şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Sandıkçı, Can Sofrası'nda vatandaşların dilediği ana yemek tercihi ile kendi menülerini oluşturabildiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN