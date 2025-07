Can Sofrası\'yla Sağlıklı Yemek Hizmeti Devam Ediyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bir süre önce hizmete açtıkları 'Can Sofrası'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerini ağırladı. Başkan Sandıkçı, vatandaşların bu hizmetten yoğun bir şekilde faydalandıklarını söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerini Can Sofrası'nda ağırladı. Can Sofrası'yla vatandaşları sağlıklı, uygun fiyatlı ve kaliteli yemeklerle buluşturmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, bu hizmetin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü, kaliteli ürünlerle hazırlanan sağlıklı ve lezzetli yemekleri vatandaşlara sunduklarını kaydetti.

Can Sofrası'yla ilgili SBB Meclis Üyelerine bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, sonrasında ise burada bulunan vatandaş ve öğrencilerle sohbet etti. Can Sofrası'nda vatandaşların dilediği ana yemek tercihiyle kendi menülerini oluşturabildiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Can Soframızla vatandaşlarımızı sağlıklı, uygun fiyatlı ve kaliteli yemeklerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Can Soframız hemşehrilerimizden yoğun ilgi görüyor. İlerleyen süreçte hemşehrilerimizin taleplerine ve önerilerine göre Can Soframızdaki hizmet alanlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN