Çanakkale Biga fuarında Trafik Jandarması 2 bin 750 kişiyi bilgilendirdi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 'Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı' çerçevesinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, 2-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 'Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı' çerçevesinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Faaliyetler çerçevesinde toplam 2 bin 750 vatandaşa ulaşıldı. Fuar alanını ziyaret eden vatandaşlara ve çocuklara Trafik Jandarması Timlerinin görevleri tanıtılarak 400 adet Trafik Jandarması boyama kitabı ve bin 500 adet trafik bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Traktör sürücülerine, ROPS ve FROPS koruma demirlerinin önemi, reflektör kullanımı ve sarı ışıklı döner veya flaşörlü uyarı lambaları hakkında bilgi verildi. 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyası kapsamında trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirme gerçekleştirildi. Motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına, koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanım esasları ile koruyucu ekipmanların kazalarda yaralanma riskini azaltmadaki önemi anlatıldı. Genel trafik kuralları, yaya geçitlerinde uyulması gereken kurallar ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.