Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı

18.03.2022 16:48
Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı

Çankırı'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Çankırı'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen program, 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve STK üyeleri katıldı.

Programda Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tiyatro gösterisi sergiledi. Gösteriden sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi gezildi. - ÇANKIRI

Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı
Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı
Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı
Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı
Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı
Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı

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İmam Hatip Liseleri, Çanakkale Zaferi, Çankırı, 18 mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı - Son Dakika
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