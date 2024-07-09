Çanakkale'de 2 Metre Boyunda Yılanların Çiftleşme Dansı Görüntülendi

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaklaşık 2 metre boyunda olan Bozyörük cinsi iki yılanın çiftleşme dansı cep telefonuyla görüntülendi.

Bayramiç ilçesine bağlı Kaz Dağları eteklerindeki dağ köylerinden Örenli köyü yolu üzerinde Nihat Cem adlı vatandaş birbirine sarılı yaklaşık 2 metre uzunluğunda Bozyörük cinsi 2 yılan görünce şaşırdı. İki yılanın çiftleştiğini fark eden Nihat Cem, yılanların çiftleşme dansının o anlarını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Yılanların büyük olması ise şaşırttı. - ÇANAKKALE