Çanakkale\'de 29 Ekim coşkuyla kutlandı

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Çanakkale'de Cumhuriyetin 101'inci yıldönümü, kordon boyunda gerçekleştirilen törenle coşkuyla kutlandı.

Tören, saat 11.00'de kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Törende konuşan Vali Ömer Toraman, "Bugün Cumhuriyetimizin 101'inci yılına eriştiği gündür, kutlu olsun. Geçen 100 yıl boyunca ecdadımız Cumhuriyetimizi, memleketimizi her alanda daha ileriye götürmek için çok çalıştı, gayret gösterdi, büyük fedakarlıklarda bulundu. Bu gayret ve fedakarlık neticesinde bugün ülkemiz bölgesinde lider, sözüne ve gücüne itibar edilir bir büyük ülke konumundadır" dedi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunarak, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü ve Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Kortej geçişi ile sona eren törende ayrıca Çanakkale Boğazı'nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör tarafından su gösterisi yapıldı.

Törene, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE