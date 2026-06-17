Çanakkale'de Ay ve Venüs Türk Bayrağını Andırdı - Son Dakika
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Çanakkale'de Ay ve Venüs Türk Bayrağını Andırdı

Çanakkale\'de Ay ve Venüs Türk Bayrağını Andırdı
17.06.2026 23:08
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Akşam saatlerinde Çanakkale'de hilal şeklindeki Ay ile Venüs, Türk bayrağındaki sembolü andırdı.

Çanakkale'de gökyüzünde bir araya gelen hilal şeklindeki Ay ile Venüs, Türk bayrağındaki 'Ay Yıldız' sembolünü andırdı.

Çanakkale'de akşam saatlerinde gökyüzüne bakan vatandaşlar, nadir görülen gökyüzü olayına şahit oldu. İnce hilal evresinde bulunan Ay ile Venüs, kent semalarında yan yana geldi. Havanın kararmasıyla birlikte iyice belirginleşen bu görsel buluşma adeta Türk bayrağının sembolü olan hilal ve yıldızı andırdı. Türk bayrağını hatırlatan bu görüntü, Çanakkale'nin dört bir yanından net bir şekilde izlenebildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Ay ve Venüs Türk Bayrağını Andırdı - Son Dakika

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