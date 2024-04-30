Çanakkale'de Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Eskişehir'de Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakkale'de Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Eskişehir'de Defnedildi

Çanakkale\'de Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Eskişehir\'de Defnedildi

Çanakkale'de bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş, memleketi olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gözyaşları içerisinde defnedildi.

30.04.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeliha Güneş, memleketi olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gözyaşları içerisinde defnedildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Zeliha Güneş, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Güneş'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün yakınları tarafından alınarak memleketi Sivrihisar İlçesi'nde getirildi. Sivrihisar Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Cenaze törenine anne Gülsüm, baba Satılmış, abla Merve ve kardeş Çağrıbey Güneş'in yanı sıra yakın vatandaşlar katılım gösterirken, Zeliha Güneş cenazenin ardından Yenice Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sivrihisar, Eskişehir, Çanakkale, Güneş, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale'de Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Eskişehir'de Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Mehmet Şimşek“ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Mehmet Şimşek" açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
17:52 İki takım da en iyilerinden olacak Milli yıldızlara Alman kancası İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1’i ağır 3 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 18:11:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Eskişehir'de Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement