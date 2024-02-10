Çanakkale\'de İl Özel İdaresi Kaçak Yapıları Yıkıyor

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Çanakkale'de İl Özel İdaresi tarafından kaçak yapı yıkım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanlarında bulunan kaçak yapı ve yapılaşmalarla ilgili mücadelesi etkin bir şekilde devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce yürütülen bu çalışmalar çerçevesinde, Ayvacık ilçesi Behram köyünde tespiti yapılan ruhsatsız kaçak yapılardan, mevzuat çerçevesinde süresi dolmuş olanların bir kısmının yıkımları yapıldı. Mevzuat çerçevesinde yine süresi dolacakların yıkımlarına aynı kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ÇANAKKALE