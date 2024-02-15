Çanakkale Merkeze bağlı Kumkale köyünde kooperatifleşme ve önemi konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü H. İbrahim Büyükgaga, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, teknik personel ve üreticiler katıldı.
Toplantıda kooperatifçiliğin tarımsal üretimdeki önemi ve avantajları hakkında bilgiler verildi. Kooperatiflerin üreticilere sağladığı faydalar ve kooperatif kurma aşamaları detaylı bir şekilde anlatıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale'de %64 kooperatifleşme oranı ile ülkenin önde gelen illerinden birisi olduğunu, kooperatiflerin kırsal kalkınmada önemli rol oynadığını ve üreticilerin gelirlerini artırmada önemli bir araç olduğunu tarımsal üretimde girdi temini, üretilen ürünlerin depolanması, çiğ sütün soğutulması ve pazarlanması, zeytinyağı üretim tesisleri ile üreticilere Tarımsal Kalkınma Kooperatifler vasıtasıyla katma değer kazandırıldığını vurguladı.
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım ise yaptığı konuşmada, kooperatifleşmenin önemi, genel ilkeleri, Çanakkale'deki kooperatiflerin genel durumu, kooperatiflere KKYDP projeleri ile kazandırılan yatırımlar, Kooperatif kuruluş aşamaları ve kooperatiflerin derecelendirilmesi yönetmeliği hakkında sunum yaptı. Sunumda kooperatiflerin üreticilere sağladığı avantajlar, kooperatiflerde dikey örgütlenmenin önemi hakkında bilgiler yer aldı.
Toplantıya katılan üreticiler, kooperatifçilik hakkında daha fazla bilgi edindiklerini ve kooperatif kurma konusunda istekli olduklarını ifade ettiler.
Katılımcıların kooperatifçilik ile ilgili sorularının cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › Yerel › Çanakkale'de Kooperatifçilik ve Önemi Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Şanlıurfa Viranşehir'de çobanlık yapan Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada beş kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde dövülüp iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Ali S., olay sırasında çekilen çıplak görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca evden çıkamaz hale geldi.
Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. 1755 araçtan 1038'ine normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi ve kabul edildi.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.
Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?