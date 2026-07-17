Çanakkale'de Köy Yollarında Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Köy Yollarında Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale\'de Köy Yollarında Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
17.07.2026 12:06
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Yenice Grup Yolu'nun Sofular kısmı tamamlandı, Bekten-Nevruz arası asfalt çalışmaları hızla sürüyor.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce il geneli köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar çerçevesinde Yenice Grup Yolu'nun Sofular kısmını tamamladı.

Çanakkale'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kırsalda yaşayan vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri için köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla Yenice Grup Yolu'nun Sofular kısmını tamamladı. Bekten-Nevruz arasındaki asfalt serim çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Köy Yollarında Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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