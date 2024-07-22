Çanakkale'de meydana gelen depremde Ayvacık'ta bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakkale'de meydana gelen depremde Ayvacık'ta bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde Ayvacık ilçesindeki bazı eski evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu bildirildi. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi.

22.07.2024 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde Ayvacık ilçesindeki bazı eski evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.23 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Çanakkale merkez ve Ayvacık ilçelerinde de hissedildi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, "22 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 17.39'da ilimiz Ezine ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, yapılan taramalara göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Ayvacık'ta bazı evlerin duvarları çatladı

Ezine ilçesinde meydana gelen deprem Ayvacık ilçesinde de hissedildi. İlçedeki Hamidiye Mahallesi'nde bazı eski evlerin duvarlarında deprem sonrası çatlaklar oluştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Valiliği, Çanakkale, Ayvacık, Deprem, Ezine, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale'de meydana gelen depremde Ayvacık'ta bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:42 Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı
15:07 Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava hakim olacak Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava hakim olacak
18:23 Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü Gelen hesaba sinirlenen müşteri büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 20:45:43. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de meydana gelen depremde Ayvacık'ta bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement