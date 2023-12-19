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Çanakkale'de orman yangınlarından zarar gören hayvan üreticilerine kesif yem desteği - Son Dakika
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Çanakkale'de orman yangınlarından zarar gören hayvan üreticilerine kesif yem desteği

Çanakkale'de Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine kesif yem desteği yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, yangından zarar gören üreticilerle bir araya gelerek, 15 ton hayvan yemini teslim etti.

Çanakkale\'de orman yangınlarından zarar gören hayvan üreticilerine kesif yem desteği
19.12.2023 - 09:38,
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Çanakkale'de Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen iki büyük orman yangınında zarar gören küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerine kesif yem desteği yapıldı.

Yem dağıtımına İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Müdür Yardımcısı Latif Candan, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Kılınç, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü H.İbrahim Büyükgaga, teknik personel, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.

Yangından zarar gören üreticiler ile bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "2023 yılında ilimiz merkez ilçede meydana gelen iki büyük orman yangını sonucunda 16 köyümüzde 350 üreticimize ait 3.400 dekar ekili ve dikili alan, 49 bin adet balya, 26 büyükbaş, 118 küçükbaş hayvan, hayvan barınakları, kesif yem ve 579 arılı kovanda zarar meydana gelmiştir. Bizlerde Valiliğimizin önderliğinde üreticilerimizin bu yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Üreticilerimize sertifikalı buğday, arpa tohumluğu dağıtımından sonra, bugünde bir firmamız tarafından üreticilerimize gönderilen 200 torba büyükbaş, 100 torba küçükbaş hayvan yeminden oluşan toplan 15 ton hayvan yemini üreticilerimize teslim ediyoruz. Firma Yetkililerimize, üreticilerimiz adına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz. Allah bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çanakkale'de orman yangınlarından zarar gören hayvan üreticilerine kesif yem desteği - Son Dakika


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