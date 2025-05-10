Çanakkale\'de Tarım Toplantısı

Çanakkale Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Gelibolu Ziraat Odası Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, il müdürlüğü yöneticileri ile birlikte Ziraat Odası Başkanları katıldı.

Toplantıda; tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, son günlerde meydana gelen zirai don zararı sonrası yapılan çalışmalar ve üreticilerin alması gereken önlemler ele alındı. Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Ziraat Odası Başkanları, bölgelerindeki üreticilerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini dile getirerek görüş ve taleplerini iletti.

Toplantının sonunda, Çanakkale'de tarım alanında sürdürülen uyumlu çalışmaların ve iş birliğinin devam etmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda değerlendirme toplantılarının düzenli olarak yapılmasına karar verildi. - ÇANAKKALE