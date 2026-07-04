Çanakkale'de Tarım Toplantısı - Son Dakika
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Çanakkale'de Tarım Toplantısı

Çanakkale\'de Tarım Toplantısı
04.07.2026 10:41
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Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı toplantısında, yangın mücadele ve kırsal kalkınma ele alındı.

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Birimleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Çanakkale ili Taşra Birimleri Haziran ayı toplantısı Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliliğinde yapıldı. Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler, 2026 yılında bugüne kadar meydana gelen yangınlar, biçerdöver kontrolleri, dane kayıplarının azaltılması için yapılan çalışmalar, anız yangınlarının önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar, alınan tedbirler, kırsal kalkınma yatırımlarında müracaatlar, Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım merkezlerindeki çalışmalar, üretici talepleri, Çanakkale Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörlüğünce yapılan yatırımlar, Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analizler, baraj ve göletlerin haziran ayı sonu doluluk oranları, Atikhisar Barajı sağ sahil Karacaören/Özbek köyleri tarımsal sulama sorunları, yatırımları devam eden veya tamamlanan kanal ve göletlerin son durumlar ayrıntılı olarak ele alındı. Bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Tarım ve Orman sektörinde verimliliğin artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Yangınları, Çanakkale, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale'de Tarım Toplantısı - Son Dakika

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