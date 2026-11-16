Çanakkale\'de tehlikeli atık taşıyan 2 firmanın araçları sahada denetlendi

Çanakkale'de tehlikeli atık taşıyan 2 firmanın araçları sahada denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tehlikeli atık taşıma araçlarını sahada denetledi. Atıkların Karayolunda Taşınması Tebliği kapsamında lisans verilen 2 firmanın araçlarının özellikleri ve mevzuata uygunluğu teknik personelce incelendi.
Çanakkale'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tehlikeli atık taşıma araçlarına denetim gerçekleştirildi.
Çanakkale'de Atıkların Karayolunda Taşınması Tebliği çerçevesinde lisans verilen 2 adet firma bulunuyor. Lisansa sahip firmalara ait tehlikeli atık taşıma araçlarında tebliğ çerçevesinde özellikleri ve mevzuata uygunlukları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince sahada denetlendi.
Kaynak: İHA
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