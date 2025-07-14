Çanakkale\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Ayvacık ilçesinin turizm bölgesi Assos'tan Çanakkale'ye seyir halinde olan Erdal Özer idaresindeki 17 UY 939 plakalı otomobil, Assos Kavşağı'nda Sezai Çetin yönetimindeki 17 ACB 155 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Sezai Çetin ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Erdal Özer ve Meryem Özer ise ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE