Çanakkale'de traktörün arkasında engerek yılanı çıktı - Son Dakika
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Çanakkale'de traktörün arkasında engerek yılanı çıktı

Çanakkale\'de traktörün arkasında engerek yılanı çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in traktörünün arkasında sanayiye getirdiği borular arasından engerek yılanı çıktı. Zehirli yılanı fark ederek yakalayan sanayi esnafı, hayvanı tekrar doğaya bıraktı. Olay, Bayramiç ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in tarlasından getirdiği borular traktöründen indirildiği esnada, bir borunun içinden engerek yılanı çıktığı fark edildi. Bunun üzerine sanayi esnafı yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. Zehirli engerek yılanının yakalanmasının ardından yaşanan kısa süreli panik sona ererken, çevre esnafı da rahat nefes aldı. Yakalanan yılan zarar verilmeden doğaya geri salındı. Yılanı cep telefonuyla görüntüleyen Sadık Göğüsgeren, olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Bahçeden getirdiğim boruların içinden engerek çıktı. Sanayi esnafımız yılanı yakalayarak doğaya geri bıraktı. İyi ki fark edilmiş' ifadelerini kullandı. Yılanı yakalayan 38 yaşındaki oto tamircisi Feridun Güneş ise, 'Yılan traktör ile getirilen boruların içerisinden çıktı. Büyük ihtimalle tarladan borunun içerisinde gelmiş. Biz de yılanı boruların içerisinde gördük, yakaladık. Zarar vermeden tekrar doğal ortamına bıraktık. Yılandan korkmadım. Köylü olduğumuz için alışığız, devamlı yılanları görüyoruz. Yılanı yakalarken hiç çekinmedim' dedi. - ÇANAKKALE

15.05.2024 14:39
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in traktörünün arkasında sanayiye getirdiği borular arasından engerek yılanı çıktı. Zehirli yılanı fark ederek yakalayan sanayi esnafı, hayvanı tekrar doğaya bıraktı.

Olay, Bayramiç ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in tarlasından getirdiği borular traktöründen indirildiği esnada, bir borunun içinden engerek yılanı çıktığı fark edildi. Bunun üzerine sanayi esnafı yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. Zehirli engerek yılanının yakalanmasının ardından yaşanan kısa süreli panik sona ererken, çevre esnafı da rahat nefes aldı. Yakalanan yılan zarar verilmeden doğaya geri salındı.

Yılanı cep telefonuyla görüntüleyen Sadık Göğüsgeren, olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bahçeden getirdiğim boruların içinden engerek çıktı. Sanayi esnafımız yılanı yakalayarak doğaya geri bıraktı. İyi ki fark edilmiş" ifadelerini kullandı.

Yılanı yakalayan 38 yaşındaki oto tamircisi Feridun Güneş ise, "Yılan traktör ile getirilen boruların içerisinden çıktı. Büyük ihtimalle tarladan borunun içerisinde gelmiş. Biz de yılanı boruların içerisinde gördük, yakaladık. Zarar vermeden tekrar doğal ortamına bıraktık. Yılandan korkmadım. Köylü olduğumuz için alışığız, devamlı yılanları görüyoruz. Yılanı yakalarken hiç çekinmedim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de traktörün arkasında engerek yılanı çıktı - Son Dakika

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