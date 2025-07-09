Çanakkale\'de Yangın Koordinasyonu

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Koordinasyon Merkezi'nde modern teknoloji ve gelen ihbarlar doğrultusunda yangınlara karşı sahadaki ekipler ile koordineli bir şekilde çalışma yürütülüyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Koordinasyon Merkezi, ildeki bütün ihbarlara büyük hassasiyetle yaklaşıyor. Gelen ihbarlar üzerine ekipler, can ve mal güvenliğini sağlamak adına hızla olay yerine yönlendiriliyor. Modern teknoloji ve güçlü iletişim altyapısı sayesinde ekipler ile Yangın Harekat Koordinasyon Merkezi arasında sürekli irtibat sağlanıyor. Merkez, yangın söndürme operasyonun her aşamasını yakından takip ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Amacımız, yangınları en kısa sürede kontrol altına alarak muhtemel can ve mal kayıplarını en aza indirmek" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE