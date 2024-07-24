Çanakkale Gazisi Baki Nazik, 70 yaşında vefat etti - Son Dakika
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Yerel

Çanakkale Gazisi Baki Nazik, 70 yaşında vefat etti

Çanakkale'de vatani görevini yaparken yaralanan ve gazilik ünvanı alan Baki Nazik, 70 yaşında hayatını kaybetti. Malul Gazi Nazik için düzenlenen törenle toprağa verildi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ikamet eden Nazik'in cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

24.07.2024 10:35
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Çanakkale'de vatani görevini yaparken yaralanan ve gazilik ünvanı alan Baki Nazik, 70 yaşında vefat etti. Malul Gazi Nazik, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Deveci köyünde ikamet eden Gazi Baki Nazik, 70 yaşında hayatını kaybetti. Çanakkale'deki vatani görevi sırasında geçirdiği kaza sonrası gazilik unvanı alan Baki Nazik, yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. Malul Gazi Nazik için Kovancılar ilçesi İmam Rabbani Camisinde askeri tören düzenlenerek son yolculuğuna uğurlandı.

Karakoçan ilçesi Deveci köyünde defnedilen Nazik'in cenaze törenine Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Karakoçan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, gazinin ailesi, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Gazisi Baki Nazik, 70 yaşında vefat etti - Son Dakika

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