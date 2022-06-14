Çanakkale gezisi için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür - Son Dakika
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Çanakkale gezisi için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür

14.06.2022 12:01
Çanakkale gezisi için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür

Kocasinan Belediyesi'nin 'Evlatlar Ecdat Yolunda' projesi qçerçevesinde Çanakkale'yi giden başarılı öğrenciler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a Türk Bayrağı hediye ederek, teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi'nin 'Evlatlar Ecdat Yolunda' projesi qçerçevesinde Çanakkale'yi giden başarılı öğrenciler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a Türk Bayrağı hediye ederek, teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar'a sarılarak duydukları sevgiyi yansıtan gençler; "İyi ki varsınız. Bağımsızlık destanının yazıldığı Çanakkale'yi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Bizlere böyle bir imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ederiz" dedi. Başkan Çolakbayrakdar ise milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini söyledi.

Kayseri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan proje sergisinin açılışına katılan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerle sohbet edip, onlarla yakından ilgilendi. Kocasinan Belediyesi'nin 'Evlatlar Ecdat Yolunda' projesi çerçevesinde Çanakkale'yi giden başarılı öğrenciler, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Çanakkale'den getirdikleri Türk Bayrağını Başkan Çolakbayrakdar'a hediye eden gençler," Çanakkale'ye gittiğimiz için çok mutluyuz. İlk defa Çanakkale'yi gittik. Bağımsızlık destanının yazıldığı Çanakkale'yi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. İyi ki varsınız. Bizlere böyle bir imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Konuşmanın ardından gençler, Başkan Çolakbayrakdar'a sarılarak, duydukları sevgiyi yansıttılar.

"Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan gençlerimizin; daha huzurlu yarınlara ulaşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar ise milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini vurgulayarak; "Kocasinan Belediyesi olarak vatan sevgisi, millet ve bayrak bilincini geleceğin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 'Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez' anlayışıyla geleceğimizi daha emin adımlarla kurmak için geçmişimizi her zaman bilmeli ve hatırlamalıyız. Bu çerçevede bir farkındalık oluşturarak gençlerimize tarih bilincini kazandırmak ve vatan sevgisini artırmak için ecdadımızın göstermiş olduğu fedakarlıkları 'Evlatlar Ecdat Yolunda' projesiyle yaşatmak istedik. Proje çerçevesinde geleceğimizin teminatı gençlerimiz, bu süreci atlattıktan sonra atalarının tarih yazdığı topraklarda yedi düvele karşı verdiği mücadelenin hangi zor şartlarda olduğunu yerinde öğreniyorlar. Destanlarımızın ve tarihimizin, gelecek kuşaklara aktarılmasında böyle çalışmaların önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca projenin gençler arasında faydalı bir yarışa dönüşüyor. Bir kez daha dile getiriyorum ki; vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu vesileyle şehitlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman eğitim ve eğitimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Evlatlar Ecdat Yolunda' Projesi çerçevesinde okullarında başarılı olan öğrencilerin 4. kafilesi Çanakkale'ye uğurlandı. - KAYSERİ

Çanakkale gezisi için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür
Çanakkale gezisi için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür
Çanakkale gezisi için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür

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Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale gezisi için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür - Son Dakika

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