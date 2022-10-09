Çanakkale haberleri... Çanakkale'de kanadı kırılarak köprü ayağında mahsur kalan martıyı ekipler kurtardı - Son Dakika
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Çanakkale haberleri... Çanakkale'de kanadı kırılarak köprü ayağında mahsur kalan martıyı ekipler kurtardı

09.10.2022 11:10

Çanakkale haber... Çanakkale'de kanadı kırılarak köprü ayağında mahsur kalan martıyı ekipler kurtardı Çanakkale'de köprü ayağında kanadı kırılmış şekilde mahsur kalan martı, ekiplerin operasyonuyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Çanakkale'de kanadı kırılarak köprü ayağında mahsur kalan martıyı ekipler kurtardı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de köprü ayağında kanadı kırılmış şekilde mahsur kalan martı, ekiplerin operasyonuyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Olay, Barbaros Mahallesi Sarıçay Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüden geçen bir vatandaş köprünün ayağında kanadı kırılmış bir martı olduğu gördü. Vatandaş durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı martının köprünün orta ayağında mahsur kaldığı için kurtarmakta güçlük çekti. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yaralı martıyı kurtararak tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale haberleri... Çanakkale'de kanadı kırılarak köprü ayağında mahsur kalan martıyı ekipler kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale haberleri... Çanakkale'de kanadı kırılarak köprü ayağında mahsur kalan martıyı ekipler kurtardı - Son Dakika
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