Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın Havranlı torunları "Vatan sağ olsun" adlı oyunlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynamak istiyor - Son Dakika
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Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın Havranlı torunları "Vatan sağ olsun" adlı oyunlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynamak istiyor

24.03.2022 16:57

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın Havranlı torunları "Vatan sağ olsun" adlı oyunlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynamak istiyor Balıkesir'in Havran Belediyesi bünyesinde 2014 yılında kurulan "Kocaseyit Tiyatrosu" oyuncuları Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'yı (Koca Seyit) 2...

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın Havranlı torunları "Vatan sağ olsun" adlı oyunlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynamak istiyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran Belediyesi bünyesinde 2014 yılında kurulan "Kocaseyit Tiyatrosu" oyuncuları Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'yı (Koca Seyit) 2 perdelik bir tiyatro oyunu ile anıyorlar. Bu oyunda sahne alan Koca Seyit'in torunları oyunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde Külliye 'de sahnelemek istiyor.

2 perdelik oyunda Seyit Çabuk'un Rumeli Mecidiye Tabyasında ki arkadaşlarıyla yaşadıkları ve top mermisini sırtlayıp namluya sürmesi ve boğazı aşmaya çalışan İngiliz zırhlısını batırarak savaşın seyrin, değiştirdiği o anlar anlatıldı. Oyuncular ve izleyenler adeta o günleri yeniden yaşadı.

Seyit onbaşıyı canlandırmanın çok derin bir duygu olduğunu ifade eden "Vatan sağ olsun" adlı tiyatro oyununda Çanakkale kahramanlarından Koca Seyit'i oynayan Kemal Kılıç, "Burada Koca Seyit'in ruhunu diğer askerlerimizin ruhunu canlandırmaya çalışıyoruz. Burada tarihi bir olayı tiyatro aracılığı ile ekibimiz ile beraber o duyguyu insanlarımıza yaşatmaya çalışıyoruz. Burada olmaktan mutluyum. Biz burada Koca Seyit'in torunları olarak bu mutluluğu yaşamaktan gurur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza seslenmek istiyorum. Külliye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde bu oyunu sergilemek istiyoruz. Havranlı Koca Seyit'i Türkiye'ye gerekirse dünyaya duyurmak istiyoruz."dedi.

Bu oyunu 2015 yılından beri her sene yeni gençlerle rutin olarak oynadıklarını ifade eden Havran Belediyesi Kocaseyit Tiyatro Grubu Yönetmeni ve "Önce Vatan" oyunun yazarı Hüseyin Türe: "Belediyemiz ile temel amacımız gençlerimizi tarih ile buluşturmak. Onlara tarih şuurunu, ruhunu aşılamak. Ama öncelik ile bu şuur ile Koca Seyit'i anlatmak."dedi.

Oyunda Çanakkale savaşlarında eşi cepheye giden ve bir daha dönmeyen tek çocuklu bir anneyi canlandıran Belgin Ispanakçı ise "Çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle Önce Vatan oyunumuzu çok beğenerek oynuyorum. Bu oyunumuzu tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Çok duygulu çok anlamlı bir oyun."dedi. Oyun önümüzdeki günlerde Balıkesir'in çeşitli bölgelerinde izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın Havranlı torunları Vatan sağ olsun adlı oyunlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynamak istiyor
Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın Havranlı torunları Vatan sağ olsun adlı oyunlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynamak istiyor
Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın Havranlı torunları Vatan sağ olsun adlı oyunlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynamak istiyor

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Çanakkale, oyunlar, Vatan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın Havranlı torunları 'Vatan sağ olsun' adlı oyunlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynamak istiyor - Son Dakika


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