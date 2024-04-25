Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma programları SOLOTÜRK gösterisiyle son buldu - Son Dakika
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma programları SOLOTÜRK gösterisiyle son buldu

Çanakkale Kara Savaşları\'nın 109\'uncu yıldönümü anma programları SOLOTÜRK gösterisiyle son buldu

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıldönümü anma programları, Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterisiyle sona erdi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran ve bin 200 öğrenci katıldı. F-16 pilotu tarafından gerçekleştirilen gösteri, öğrenciler tarafından ilgi ve heyecanla izlendi.

25.04.2024 14:09
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma programları, Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK gösterisiyle son buldu.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümünde Şehitler Abidesi'nde 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış programı gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran ve bin 200 öğrenci katıldı. Törende SOLOTÜRK de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Öğrenciler, gösteriyi ilgi ve heyecanla izledi. F-16 pilotu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma programları SOLOTÜRK gösterisiyle son buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıldönümü anma programları SOLOTÜRK gösterisiyle son buldu - Son Dakika
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