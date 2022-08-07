Yunanlılara kafa tutan Türk balıkçıdan nefes kesen kılıç balığı avı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz aylarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir, 87 kilogram ağırlığında kılıç balığı yakaladı.

Gökçeada ilçesi Kaleköy Balıkçı Barınağı'ndan avlanmak için Kuzey Ege Denizi'ne açılan İlker Özdemir, Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasındaki bölgede 87 kilogram ağırlığında bir kılıç balığı avladı. Balık avı Özdemir'in kamerasına saniye saniye yansıdı. Sezonun rekorunu kırdıklarını belirten İlker Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde kılıç balığı avına çıktık. Yaklaşık olarak 6-7 saat dolaştık. Çok balık kaçırdık fakat günün sonunda çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Devasa bir kılıç balığı gördük. Aylardır arıyoruz, kısmet o güneymiş. Muhteşem bir av oldu. Balığı avladıktan sonra 3,5-4 saat sonra teknemize alabildik. 87 kiloydu balığımız. Güzel bir balıktı, bu yılın rekoru 87 kilo. Başarılı bir av olduğu için biz çok mutluyuz" dedi. - ÇANAKKALE