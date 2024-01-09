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Çanakkale'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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Çanakkale'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Karayolları ve belediye ekipleri önlem alırken, sürücüler uyarıldı. Kar yağışı hala devam ediyor.

Çanakkale\'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili
09.01.2024 - 13:02,  Güncelleme: 13:03
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Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde bastıran kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde öğle saatlerinde havanın soğuması ile kar yağışı başladı. Yağan karın etkisini arttırması ile Yenice ilçesi yüksekleri beyaza büründü. Kar yağışı etkisini sürdürürken, ortaya güzel görüntüler. Beyaz örtü Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.

Belediye ve karayolları ekipleri, bölgede gerekli önlemlerini aldı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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