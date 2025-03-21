Çanakkale Ruhunu Yaşatan Çoraplar Sergilendi - Son Dakika
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Çanakkale Ruhunu Yaşatan Çoraplar Sergilendi

Çankırı Müzesi'nde, Çanakkale Savaşı çoraplarından ilhamla yapılan geleneksel çoraplar sergilendi.

21.03.2025 15:44
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Çanakkale Savaşı ruhunu yaşatan geleneksel çoraplar vatandaşların beğenisine sunuldu

ÇANKIRI - Çanakkale Savaşı'nda örülen çoraplardan ilham alınarak hazırlanan el emeği çoraplar, Çankırı Müzesi'nde sergilendi. Kültürel mirasın korunmasını amaçlayan proje, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Ketencioğlu'nun koordinesinde, öğrencisi Arzu Gümülcine'nin proje yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 2209-A "Çankırı Yöresi Çorap Geleneğinin Katma Değerinin Artırılarak Sürdürülebilirliğinin Sağlanması" projesi kapsamında, geleneksel yöntemlerle örülen çoraplar vatandaşların beğenisine sunuldu. Çanakkale Savaşı'nda örülen çoraplardan ilham alınarak hazırlanan el emeği çorapların yer aldığı sergi, Çankırı Müzesi'nde açıldı. Çankırı'nın kültürel mirasını yaşatmayı ve turizme katkı sağlamayı amaçlayan sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

"Çankırı'nın çorap örücülüğü Çanakkale cephesine kadar dayanıyor"

Çorap geleneğinin Çanakkale Savaşı'na kadar dayandığını söyleyen Arzu Gümülcine, "Eskiden bu çorapları kadın, erkek hepsi giyiyormuş. Bu çoraplarda aslında duygu anlatımı var. Bitkisel bezemeli çoraplar giyildiğinde mutlu hissediyorlarmış, geometrik bezemeli çoraplar giyildiğinde ise üzgün oldukları anlamına geliyormuş. Renk konusunda biraz çorapları sadeleştirdim. 110 kişi ile anket yaptık. Anket sonucu ile motif, renk ve örme tekniklerine karar verdik. Çankırı'nın çorap örücülüğü Çanakkale cephesine kadar dayanıyor. O zamanlarda kadınlar, eşleri askere gittiğinde onlarda evde cepheye çorap örmüş. Beni de bu işe sürükleyen etkili neden buydu" dedi.

"Bu çoraplar, kültür ve turizm açısından Çankırı'nın tanıtımını sağlayacak"

Çorapların, ilin kültür ve turizmine katkı sağlayacağını ifade eden Emine Ketencioğlu ise, "TÜBİTAK 2209-A projesi kapsamında ilimizle ilgili bir proje yapmaya karar verdik. Öğrencim ile Çankırı çoraplarının sürdürülebilirliği çerçevesinde katma değerlerini artırarak yeni mahsul ürünler ile yeniden üretmeye çalıştık. Hepsi Çankırı'ya has çoraplardan alınmış motifler. Bu çoraplar, kültür ve turizm açısından Çankırı'nın tanıtımını sağlayacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Ruhunu Yaşatan Çoraplar Sergilendi - Son Dakika

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