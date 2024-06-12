Çanakkale Savaşı Mobil Müzesi Safranbolu'da Ziyarete Açıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, ziyaretçilere kendini Çanakkale Savaşı ruhunu hissetmelerini sağlayan mobil müze Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında vatandaşların ziyaretine açıldı. Müzede savaşta askerlerin kullandığı silahlar, üniformalar, bombalar, araç ve gereçler yer alıyor. 4 gün açık olan müze ziyaretçilerine Çanakkale Savaşının ruhunu hissetiriyor. - KARABÜK