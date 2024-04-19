Çanakkale Savaşı'nda 3 dönem mezun veremeyen lise, 139. yılını kutluyor
KASTAMONU - Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencileri sebebiyle 3 dönem mezun veremeyen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, kuruluşunun 139. yılını kutluyor.
Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla kurulan lise, Cumhuriyet'in ilanının ardından önce Kastamonu Lisesi, 1963 yılından sonra da kurucusunun adı verilerek Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak hizmete devam etti. Anadolu'nun ilk devlet lisesi olma unvanını taşıyan ve 120 öğrencisinin Çanakkale Savaşı için cepheye gitmesi sebebiyle 1914-1918 yıllarında mezun veremeyen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, 139. yılını kutluyor.
Bu çerçevede, Cumhuriyet Meydanında Okul Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu ile Abdurrahmanpaşa Lisesi Mezun ve Mensupları Dernek Başkanı Nurten Ciğerci tarafından Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunları gösterisinde bulundu. Gösterinin ardından öğrenciler, Türk bayrağı ile Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin flamasını açarak sevgi gösterisinde bulundu.
"Lisemizin 139'uncu kuruluş yıldönümü kutlu olsun"
Törende konuşan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, "Çatısı altında toplandığımız bu kutlu yuva bugün 139'uncu yaşına girdi. Hiç durmadan, yorulmadan milletimizin irfan ordusuna yeni neferler yetiştirmeye devam eden Lisemizin 139'uncu kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Memleketimizin göz bebeği, irfan meşalesi okulumuzdan aldığınız feyz ile yine bu topraklara yaptığınız hizmetle bizlere ilham kaynağı oldunuz, bu irfan meşalesinin daha fazla ışık saçmasını sağladınız. Dolayısıyla bütün mezunlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Taş binaları ilim ve irfan yuvasına dönüştüren, daha iyi bir geleceğin inşasında bilgi ve hikmetle donatılmış, yüreği vatan sevgisiyle atan gençler yetiştiren kıymetli meslektaşlarım, okulumuzun bu günlere gelmesindeki emek ve gayretleriniz asla unutulmayacaktır. Bu irfan yuvası, sizlere ve bizleri bu günlere getiren idareci ve öğretmenlerimize çok şey borçludur" dedi.
"Sizlere olan güven ve inancımız tamdır"
Öğrencilere seslenen Mısırlıoğlu, "Dün ağabeylerimiz vatan savunmasında canlarını nasıl ortaya koyup cepheye koşmuşsa bugün de aklımız, zihnimiz, bilgimiz, görgümüz, gayret ve çalışkanlığımızla hep en ön safta olup ülkemizin kalkınmasında üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Sizlere olan güven ve inancımız tamdır. Sizler de kendinize güvenin ve inanın. Okulumuzun kuruluşunun 139'uncu yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, istiklal ve egemenliğimiz uğruna eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen gazilerimizi, bizlere bu güzel ilim ve irfan yuvasını armağan eden okulumuzun kurulmasına vesile olan Abdurrahman Nurettin Paşa'yı ve 1885'ten bu yana izleri ve hatıraları yıllarca unutulmayan, Abdurrahmanpaş'lıların gönlünde ölümsüzleşen tüm mezunlarımızı, öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi şükran ve minnetle anıyor, yakın zamanda aramızdan ayrılan efsane müdürümüz İsmail Dönmez ve Birol Yılmaz hocalarımıza yüce Allah'tan rahmet dilerken şükran ve minnet duygularımı ifade ediyorun" ifadelerini kullandı.
Törene, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile birlikte okulun daha önce mezun verdiği kişiler katıldı.
Son Dakika › Yerel › Çanakkale Savaşı'nda 3 dönem mezun veremeyen lise, 139. yılını kutluyor - Son Dakika
Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında Maghazi Belediye Başkanı Hatem el-Ghamri ve 4 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası topluma İsrail'e yönelik insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılması çağrısı yapıldı.
AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Kürt seçmenin tercihlerini ve AK Parti'nin durumunu değerlendirdi. Miroğlu, Kürt seçmenin, AK Parti ve DEM gibi partilere oy vererek, marjinal sokak siyasetinden kurtulup siyasetin merkezinde söz sahibi olmak istediğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bugün öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ecevit Keleş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sarıbıyık, bayramın manevi atmosferine vurgu yaparak, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere dikkat çekti. Keleş ise bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi gerektiğini belirtti.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yeni dönem meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye daire müdürleri, basın mensupları ve Burhaniyeliler toplantıya katıldı. Toplantıda meclis başkan vekilleri, meclis katipleri ve encümen üyeleri seçildi. Ayrıca komisyon üyeleri belirlendi ve 2023 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.
31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Pazaryeri Belediye Meclisi ilk kez toplandı. Toplantıda encümen üyeleri, başkan vekili ve plan bütçe komisyonu belirlendi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni dönemin Pazaryeri ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı geçen yıl sonunda 1512 olurken, Gaziantep ürünü tescillenen iller sıralaması, Hatay da en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan iller arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 2023 sonu itibarıyla 1512 oldu. Kuruma geçen yıl 371 ürün için başvuru yapıldı ve bunlardan 209'u coğrafi işaret tescili aldı.
Akyazı Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı'nın güzelleştirilmesi ve değer katılması için çalışacaklarını belirtti.
Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, Türkiye'nin çabalarıyla sağlanan huzur ve güven ortamında beşinci Ramazan Bayramı'na girecek. Buna rağmen ekonomik zorluklar yaşayan halk, pazarda alışveriş yaparak bayrama hazırlanıyor.
31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Zeytinburnu'nun 5 yıllık yeni yönetiminde söz sahibi olacak belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, atla safari yaparak gelen Ceylan Kırca ve Sümmani Yılmaz tarafından beklenmedik bir ziyaretçi grubuyla karşılaştı. Başkan ve vatandaşlar bu ilginç ziyaret karşısında hayrete düştü.
Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayanlar, 33 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulmasını izlemek için sahillere ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin kampüsüne akın etti. Tutulma, Meksika'nın kuzeyindeki bazı şehirlerde net şekilde izlendi. Meksikalılar ve turistler, tarihi anlara tanıklık etmek için tutulmanın görüldüğü kentlere akın etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?