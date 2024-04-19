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Çanakkale Savaşı'nda 3 dönem mezun veremeyen lise, 139. yılını kutluyor

KASTAMONU - Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale ile Kurtuluş savaşlarına katılan öğrencileri sebebiyle 3 dönem mezun veremeyen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, kuruluşunun 139. yılını kutluyor.

Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla kurulan lise, Cumhuriyet'in ilanının ardından önce Kastamonu Lisesi, 1963 yılından sonra da kurucusunun adı verilerek Abdurrahmanpaşa Lisesi olarak hizmete devam etti. Anadolu'nun ilk devlet lisesi olma unvanını taşıyan ve 120 öğrencisinin Çanakkale Savaşı için cepheye gitmesi sebebiyle 1914-1918 yıllarında mezun veremeyen Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, 139. yılını kutluyor.

Bu çerçevede, Cumhuriyet Meydanında Okul Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu ile Abdurrahmanpaşa Lisesi Mezun ve Mensupları Dernek Başkanı Nurten Ciğerci tarafından Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunları gösterisinde bulundu. Gösterinin ardından öğrenciler, Türk bayrağı ile Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin flamasını açarak sevgi gösterisinde bulundu.

"Lisemizin 139'uncu kuruluş yıldönümü kutlu olsun"

Törende konuşan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, "Çatısı altında toplandığımız bu kutlu yuva bugün 139'uncu yaşına girdi. Hiç durmadan, yorulmadan milletimizin irfan ordusuna yeni neferler yetiştirmeye devam eden Lisemizin 139'uncu kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Memleketimizin göz bebeği, irfan meşalesi okulumuzdan aldığınız feyz ile yine bu topraklara yaptığınız hizmetle bizlere ilham kaynağı oldunuz, bu irfan meşalesinin daha fazla ışık saçmasını sağladınız. Dolayısıyla bütün mezunlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Taş binaları ilim ve irfan yuvasına dönüştüren, daha iyi bir geleceğin inşasında bilgi ve hikmetle donatılmış, yüreği vatan sevgisiyle atan gençler yetiştiren kıymetli meslektaşlarım, okulumuzun bu günlere gelmesindeki emek ve gayretleriniz asla unutulmayacaktır. Bu irfan yuvası, sizlere ve bizleri bu günlere getiren idareci ve öğretmenlerimize çok şey borçludur" dedi.

"Sizlere olan güven ve inancımız tamdır"

Öğrencilere seslenen Mısırlıoğlu, "Dün ağabeylerimiz vatan savunmasında canlarını nasıl ortaya koyup cepheye koşmuşsa bugün de aklımız, zihnimiz, bilgimiz, görgümüz, gayret ve çalışkanlığımızla hep en ön safta olup ülkemizin kalkınmasında üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Sizlere olan güven ve inancımız tamdır. Sizler de kendinize güvenin ve inanın. Okulumuzun kuruluşunun 139'uncu yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, istiklal ve egemenliğimiz uğruna eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen gazilerimizi, bizlere bu güzel ilim ve irfan yuvasını armağan eden okulumuzun kurulmasına vesile olan Abdurrahman Nurettin Paşa'yı ve 1885'ten bu yana izleri ve hatıraları yıllarca unutulmayan, Abdurrahmanpaş'lıların gönlünde ölümsüzleşen tüm mezunlarımızı, öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi şükran ve minnetle anıyor, yakın zamanda aramızdan ayrılan efsane müdürümüz İsmail Dönmez ve Birol Yılmaz hocalarımıza yüce Allah'tan rahmet dilerken şükran ve minnet duygularımı ifade ediyorun" ifadelerini kullandı.

Törene, öğretmenler, öğrenciler, veliler ile birlikte okulun daha önce mezun verdiği kişiler katıldı.