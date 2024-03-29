Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan Müze Açılış Saatlerinde Düzenleme - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan Müze Açılış Saatlerinde Düzenleme

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı\'ndan Müze Açılış Saatlerinde Düzenleme

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve Ramazan Bayramı nedeniyle müzelerin açılış saatlerinde düzenlemeler yapacağını duyurdu. Müzeler, 31 Mart Pazar günü saat 13.00'te ziyarete açılacak ve 9 Nisan Salı günü Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi hariç diğer müzeler ziyarete açık olacak. Ayrıca, 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı sebebiyle müzeler saat 13.00'te ziyarete açılacak.

29.03.2024 19:01  Güncelleme: 19:21
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Tarihi Alandaki müzeler de, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Ramazan Bayramı nedeniyle açılış saatlerinde düzenlemeler yaptı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklama da, "31 Mart Pazar günü tüm ülkede gerçekleştirilecek olan yerel seçimler sebebiyle Başkanlığımıza bağlı müzeler saat 13.00'te ziyarete açılacaktır. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi 9 Nisan Salı günü ziyarete kapalı olup, diğer müzelerimiz ziyarete açıktır. 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı sebebiyle Başkanlığımıza bağlı müzeler saat 13.00'te ziyarete açılacaktır" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan Müze Açılış Saatlerinde Düzenleme - Son Dakika

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