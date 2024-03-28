Tarihçi-Yazar Mustafa Turan: Çanakkale Savaşları büyük bir kahramanlık destanıdır

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SUBÜ Mekatronik Topluluğu'nun 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlediği konferansta konuşan Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, "Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik ve cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mekatronik Topluluğu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Tarihçi-Yazar Mustafa Turan'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Destanlaşan Çanakkale' başlıklı bir konferans düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türklerin tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu belirten Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, "Atalarımız, İslam'ın yayılması, Müslümanların haysiyeti ve mukaddes değerlerin korunması için eşinden, anasından, babasından ve çocuklarından kısacası her şeyinden vazgeçmiştir. Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik ve cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale'de imanlı yüreklerin karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğrayarak yenilmişlerdir. Bugün bize ve size düşen görev, Çanakkale'deki bu ruhu sonsuza kadar yaşatmaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır. Milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılalım. Atalarımızın aziz hatırasına, şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkalım. Onlara layık torunlar, nesiller olalım. Sizden kıymetli gençlerden ricam; vatanını, milletini, ezanı, bayrağını seven nesiller olun" diye konuştu. - SAKARYA