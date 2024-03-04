Çanakkale Şehitleri için İstanbul'dan yola çıkan Saffet Gümüş, 4 günde Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakkale Şehitleri için İstanbul'dan yola çıkan Saffet Gümüş, 4 günde Tekirdağ'a ulaştı

Çanakkale Şehitleri için İstanbul\'dan yola çıkan Saffet Gümüş, 4 günde Tekirdağ\'a ulaştı

Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Şehitleri için düzenlediği vefa yürüyüşünde İstanbul'dan yola çıkarak 4 günde Tekirdağ'a ulaştı. Gümüş, yürüyüş boyunca vatandaşların ve araçların sevgi gösterileriyle karşılaştığını belirtti.

04.03.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Şehitleri için Türk bayrağıyla İstanbul'dan yola çıkan Saffet Gümüş, 4 günde Tekirdağ'a ulaştı.

56 yaşındaki Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı anısına İstanbul'dan Türk Bayrağı ve dedesine ait İstiklal Madalyası sertifikası ile çıktığı vefa yürüyüşünün 4. gününde Tekirdağ'a ulaştı. Çanakkale şehitleri için 6 yıldır vefa yürüyüşünü sürdüren Gümüş'ü Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu karşıladı. Sahilde oturup ikram edilen çayları içen Gümüş, burada bir süre mola verdikten sonra Türk bayrağını alarak yoluna devam etti. Gümüş, yürüyüş boyunca yolda bulunan vatandaşların ve geçen araçların sürekli sevgi gösterilerinde bulunduğunu ifade etti.

Gümüş açıklamasında, "Torundan dedeye vefa yürüyüşümüzün bu yıl 6. Allah nasip eyledi. Cuma günü Avcılar'dan çıktık, 4 günde Tekirdağ il sınırına giriş yaptık. Nasip olursa 18 Mart'ta adım adım, ilmek ilmek şehitlerimizin yolunda yürümeye çalışacağız. Çünkü bundan tam 110 yıl önce atalarımız, dedelerimiz bu güzel vatanı, bu güzel Al bayrağı bizlere emanet ettiler. Biz de onların torunları olarak onların mirasına sahip çıkacağız. Onları unutturmamaya çalışacağız, Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyorum. Bu güzel bayrağımıza sahip çıkalım, tek vatan, tek bayrak, tek devlet diyoruz, bizi bölmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz diyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, 18 Mart, Gümüş, Tokat, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale Şehitleri için İstanbul'dan yola çıkan Saffet Gümüş, 4 günde Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika

  • AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlara çözüm sözü verdi
    23 Şub AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Mahmudiye ilçesinde vatandaşlara çözüm sözü verdi

    AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yıllardır hizmet alamadıklarını söyleyen Mahmudiye ilçesinin Türkmenmecidiye ile İsmetpaşa mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara 'çözüm sözü' verdi.

  • İnegöl'deki Kardeşler Motosiklet Sporunda 3 Kupaya Sahip
    23 Şub İnegöl'deki Kardeşler Motosiklet Sporunda 3 Kupaya Sahip

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Rüzgar ve Toprak Ceyhan kardeşler, babalarının mesleği sayesinde motosiklet sporuna ilgi duymaya başladı. Şimdiden 3 kupa kazanan kardeşler, 2024 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nda birinci olmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Babaları tarafından desteklenen Rüzgar ve Toprak, gelecekte başarılı birer sporcu olmayı hedefliyor.

  • Depremzede Kadınlara Dikiş Eğitimi Veren Terzi
    23 Şub Depremzede Kadınlara Dikiş Eğitimi Veren Terzi

    İstanbul'da terzilik yapan Züleyha Akgül, Hatay'da depremzede kadınlara çadırda dikiş eğitimi vererek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Akgül, çocuklarla oyuncak yapma etkinliğine annelerin de katılmasıyla dikiş öğretme fikriyle harekete geçti. Hatay'da kurduğu atölyede depremzede kadınlara dikiş eğitimi veren Akgül, onların meslek sahibi olmalarını ve ev bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlıyor. Proje kapsamında yaklaşık 50 kadına dikiş eğitimi verildi ve kadınlar ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.

  • AK Parti'den İstanbul araştırması! Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir
    23 Şub AK Parti'den İstanbul araştırması! Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir

    31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda İstanbul'da yarışın halen kafa kafaya olduğu belirtildi. Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği değerlendirilirken Üsküdar için "Gittikçe Kadıköy'leşiyor" yorumu yapıldı.

  • Denizli'de Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları Kentin Altını Üstüne Getiriyor
    23 Şub Denizli'de Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları Kentin Altını Üstüne Getiriyor

    AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının millete hizmetkar olmak için kentin altını üstüne getirdiklerini söyledi.

  • Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Muhtarlarla Buluştu
    23 Şub Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Muhtarlarla Buluştu

    Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışma döneminde kendisine eşlik eden muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada Filiz Başkan, 25 yıl boyunca Zafer Mahallesi'nde muhtarlık yapan Derviş Dede'ye teşekkür plaketi verdi.

  • İspanya'da 14 katlı binadaki yangında 4 kişi hayatını kaybetti
    23 Şub İspanya'da 14 katlı binadaki yangında 4 kişi hayatını kaybetti

    İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi.

  • Çanakkale'de Kadın Çiftçiler Süs Bitkileri Üretimine Başlıyor
    23 Şub Çanakkale'de Kadın Çiftçiler Süs Bitkileri Üretimine Başlıyor

    Çanakkale'de kadın çiftçilerin süs bitkileri sektöründe üretime başlaması için protokol imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol ile üreticilere başlangıç materyali sağlanacak ve satış-pazarlama desteği verilecek. Proje kapsamında kadın çiftçilere eğitimler verilecek ve üretim seraları gezilecek. Temmuz ayında süs bitkisi üretimine geçilecek ve ürün ihracatı desteklenecek.

  • CHP'li başkan adayından yabancı uyruklu çocuklara skandal sözler
    23 Şub CHP'li başkan adayından yabancı uyruklu çocuklara skandal sözler

    CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim ziyaretleri sırasında gördüğü yabancı uyruklu çocukları işaret ederek ''Ben bunları gönderirim, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.'' dedi.

  • İspanya'da 14 Katlı Binada Çıkan Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
    23 Şub İspanya'da 14 Katlı Binada Çıkan Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

    İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, binanın dış cephesinde bulunan son derece yanıcı poliüretan kaplama nedeniyle hızla yayıldı. Söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibi görev aldı ve yangın gece saatlerine doğru kontrol altına alındı.

  • Aydın Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Aşağı Görle Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu
    23 Şub Aydın Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Aşağı Görle Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

    Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Aşağı Görle Mahallesi'nde yerel halkla buluştu. Mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Gündoğdu, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

  • Havza Voleybol Halk Turnuvası Başladı
    23 Şub Havza Voleybol Halk Turnuvası Başladı

    Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası başladı. Turnuvada 16 takım mücadele edecek ve final müsabakası 9 Mart'ta oynanacak. Takımlar, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık sağlamak amacıyla sahaya 'Kadına şiddete karşıyım de' yazılı pankartlarla çıktılar. Ayrıca turnuvaya başvuru yapan takımların gönüllülük esasıyla topladığı 16 bin lira, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.


14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:46 İstanbul’daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası’na satıldı İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı
12:59 Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3’er bin lira almış Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3'er bin lira almış
14:43 BBP lideri Destici’nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler BBP lideri Destici'nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:17 Nürnberg’li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı Nürnberg'li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
11:42 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ile Ali Koç birlikte eğlendi Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi
11:11 Fiyatını duyanlar inanamıyor Erman Toroğlu’nun ceketi gündem oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu
11:03 İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 14:58:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Şehitleri için İstanbul'dan yola çıkan Saffet Gümüş, 4 günde Tekirdağ'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement