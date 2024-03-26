Çanakkale Valiliği Dünya Yetimler Günü için İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Çanakkale Valiliği Dünya Yetimler Günü için İftar Programı Düzenledi

Çanakkale Valiliği Dünya Yetimler Günü için İftar Programı Düzenledi

Çanakkale Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde her yıl Ramazan ayının 15'inde çeşitli etkinliklerle anılan Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenledi. Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş'ın da katıldığı programda, yetim çocuklar ve gençlerle bir araya gelindi ve oruç açıldı. Vali Aktaş, devletin çocuklara ve gençlere her zaman sahip çıkacağını belirterek, tüm yetim ve öksüz çocuklara sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayat diledi.

26.03.2024 13:32  Güncelleme: 13:33
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Çanakkale Valiliği tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde her yıl Ramazan ayının 15'inde çeşitli etkinliklerle anılan Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenledi.

Deniz Polis Evi'nde düzenlenen iftar programına Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, İl Müdür Yardımcısı Harun Hazır, yetim çocuklar ve gençler ile aileler ve kurum personeli katıldı.

İftar programında yetim çocuklar ve gençlerle ile bir araya gelen Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, masaları tek tek gezerek konuklarıyla yakından ilgilendiler ve onlarla bir süre görüşerek sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akşam ezanının okunmasının ardından Vali İlhami Aktaş, yetim çocuklar, gençler ve aileleri ile birlikte oruç açtı.

Allah'ın emanetleri bu çocuklar ve gençlerle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, "Devletimizin, çocuklarımıza ve gençlerimize her zaman sahip çıkacağını belirterek, hiçbir çocuğun öksüz ve yetim kalmamasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm yetim ve öksüz yavrularımıza sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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