Çanakkale Yenice'de üreticilere buzağı kaybını azaltacak 3 bin sağlık seti dağıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale Yenice'de üreticilere buzağı kaybını azaltacak 3 bin sağlık seti dağıtılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Yenice\'de üreticilere buzağı kaybını azaltacak 3 bin sağlık seti dağıtılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki tarım festivalinde, Yaşam Bağı Projesi kapsamında üreticilere yeni doğan buzağılar için 3 bin sağlık seti dağıtılacak. Batikon ve göbek klipsi bulunan setlerle doğum sonrası bakımın yaygınlaştırılması ve 3 bin üreticiye ulaşılması hedefleniyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen tarım festivalinde üreticilere buzağılar için 3 bin adet sağlık seti dağıtılacak.

Çanakkale Valiliğinin destekleri, Çanakkale İl Özel İdaresinin finansal katkıları ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaşam Bağı Projesi, Yenice Tarım festivalinde üreticilerle buluştu. 3 bin üreticiye ulaşılması hedeflenen proje çerçevesinde yeni doğan buzağıların sağlığını korumak ve buzağı kayıplarını azaltmak amacıyla hazırlanan koruyucu sağlık kitleri üreticilerin kullanımına sunuluyor. İçerisinde batikon ve göbek klipsleri bulunan kitlerle, doğum sonrası bakım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Çanakkale YeniceÇanakkaleEkonomiGüncelYeniceTarımYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
16:18
Mısır’dan Suudi Arabistan’a askeri destek kararı
Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
15:14
İlçeyi karıştıran fotoğraf
İlçeyi karıştıran fotoğraf
15:04
Mike Tyson İstanbul’a geldi Derbi sorusuna bomba yanıt
Mike Tyson İstanbul'a geldi! Derbi sorusuna bomba yanıt
15:04
Bu ilanın bedeli ağır oldu Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:06
Elektrik faturalarında yeni dönem Sistem sil baştan değişiyor
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 16:36:56. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Yenice'de üreticilere buzağı kaybını azaltacak 3 bin sağlık seti dağıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei