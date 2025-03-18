Çanakkale Zaferi Beyşehir\'de kutlandı, şehitler anıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Şanlı zaferin 110. yıldönümü etkinlikleri Anıt Meydanında çelenklerin koyulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinliklerde, daha sonra şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Protokol mensupları burada hep birlikte ellerini semaya açarak şehitler için dua etti. Etkinlikler, ardından Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinde devam etti. Şehitleri anma günü programında öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler seslendirdi, ayrıca Çanakkale Zaferi'ni anlatan slayt gösterimi izlendi. Beyşehir'deki etkinlikler Eşrefoğlu Camisindeki mevlid-i şerif programı ile son buldu.

Etkinliklere, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, ilçe protokolü, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile eğitim camiası mensupları katıldı. - KONYA