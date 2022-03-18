Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü

18.03.2022 11:01
Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tören düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yılı ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tören düzenlendi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Güngör Gündoğan, gaziler, daire amirleri, siyasi parti ve çeşitli STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Yüzbaşı Ali Şahin, şunları söyledi:

"Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm Dünya'ya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin vatan için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp cepheye uğurlayan cefalar anaların ve anaların elini öperek 'Hakkını helal et cefakar ana, canım feda olsun kutsal vatana' diyen yiğit ve kahraman Mehmetçiğin, tarih sahnesine çıkan Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı destandır. Başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere gerektiğinde vatan için şehit olmayı en şerefli görev olarak kabul eden 7'sinden 70'ine kadın - erkek tüm Anadolu insanı bu zaferden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur"

Törenin ardından Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiğin bir öğünlük yemeği üzüm hoşafı ve ekmek meydandaki vatandaşlara dağıtıldı. - MUĞLA

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü
Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü
Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü
Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü
Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü
Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü

YORUMLAR
500
Azerbaycan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi Azerbaycan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi Başkan Gürün Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yılını kutladı Başkan Gürün Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yılını kutladı

Çanakkale, Bodrum, Muğla, Tören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:25:47. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement