Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılına Özel Müze Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılına Özel Müze Büyük İlgi Görüyor

Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılına Özel Müze Büyük İlgi Görüyor

Talas'ta açılan 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi', Çanakkale Zaferi ve Milli Mücadele ruhunu genç nesillere aktarırken, 14 ayda 150 bin ziyaretçi tarafından gezildi. Müze, 6 bin özel eserle tarihi anları yaşatıyor.

17.03.2025 11:59  Güncelleme: 12:02
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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutladığımız şu günlerde, o dönem verilen mücadeleyi ve elde edilen zaferi en çarpıcı şekliyle yansıtan 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' büyük ilgi görüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyonuyla genç nesillere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla geçen yıl açılan müzeyi gezenlerin sayısı 14 ayda 150 bini aştı. Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin yıl dönümü olan 9 Ocak 2024'te hizmete giren ve açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan müzeyi 14 ayda 150 bin 57 kişi gezdi. Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı'nda bulunan tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze, özellikle 18 Mart Çanakkale Zaferi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günlerde yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayı başından beri gece saat 23.00'e kadar açık olan müzeyi bu dönemde de 14 bin 805 kişi gezdi. Rehber eşliğinde gezilen müzeyi ziyaret edenler, sergilenen eserlerin çok çarpıcı ve heyecan verici olduğunu belirterek adeta o günlere gittiklerini dile getiriyor. Toplam 5 bölümün yer aldığı ve adeta ziyaretçileri Çanakkale Savaşı'nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele ve cumhuriyetin ilk yıllarına dair 6 bin parça özel eserler yer alıyor. Ayrıca 5 bin 400 kitabın bulunduğu sergi ücretsiz şekilde gezilebiliyor. Pazartesi günleri hariç diğer günler ziyarete açık olan müze Ramazan boyunca 09.00-23.00 saatleri arasında açık olacak. Öte yandan müzeyi genişletmek amacıyla yanında bulunan binada düzenleme çalışmaları da hızla devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede her Türk gencinin Çanakkale'yi görmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Talas Belediyesi olarak her yıl yüzlerce gencimizi Çanakkale'ye gönderip oralarda yaşananları, milli mücadele ruhunu ve ecdadımızın ne zorluklar altında nice zaferlere imza attığını göstermiştik. Ama oraya gidemeyenler için de Talas'ta eski bir taş konağı Çanakkale Müzesi'ne çevirdik. Burada tamamı orijinal 6 bin parça özel eşya bulunuyor. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizi bu özel müzeyi gezmeye devam ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılına Özel Müze Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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