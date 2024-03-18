Muratpaşa Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümünü konvoyla kutladı

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Muratpaşa Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayasıyla 'Büyük Zafer' konvoyu düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü Muratpaşa mahallelerinde konvoy düzenleyerek kutladı. İzmir Marşı eşliğinde cadde ve sokaklarda gezen konvoyu kent sakinleri coşkuyla karşıladı. Balkonlardan, parklardan, cadde ve sokaklardan Türk bayraklarıyla büyük coşkuya ortak oldu. Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal'la Muratpaşalıları selamladı.

Başkan Uysal, ayrıca Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla gitarıyla 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Başkan Uysal'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan şarkı binlerce beğeni aldı. Başkan Uysal, sosyal medyadan şu notu paylaştı:

"Çanakkale muhteşem bir zafer, olağanüstü bir destandır. Millet olarak bir araya geldiğimizde dünyayı sarsacak güce sahip olduğumuzun kanıtıdır Çanakkale. Çanakkale birbirimize duyduğumuz güven, birliğimize duyduğumuz inanç, toprağımıza ve bayrağımıza duyduğumuz büyük sevgidir. 18 Mart Şepitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde tüm şehit ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Her birine Allah'tan rahmet diliyorum." - ANTALYA