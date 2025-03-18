Çanakkale Zaferinin yıl dönümünü, gökyüzünde paraşütle uçarak kutladı

Elazığ'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gökyüzünde Türk bayraklı uçuş gerçekleştirildi.

Elazığ'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile çeşitli programlar gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Elazığ Sportif Havacılık Kulübü pilotu Mücahit Safa Yıldız tarafından Sivrice ilçesindeki Hazarbaba yamaçlarında paraşütle Türk bayraklı uçuş gerçekleştirildi. - ELAZIĞ