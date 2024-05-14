AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'de Hayır Davetlerine Katıldı - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'de Hayır Davetlerine Katıldı

AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir\'de Hayır Davetlerine Katıldı

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde düzenlenen hayır davetlerine katıldı. Canbey, hemşehrileriyle bir araya gelmenin huzurunu ve enerjisini paylaştığını belirtti. Ayrıca, belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu ve Balıkesir'in gelişimi için çalışmaların süreceğini vurguladı.

14.05.2024 11:32  Güncelleme: 11:35
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Yoğun yasama çalışmalarının ardından her hafta Balıkesir'e gelmeyi ihmal etmeyen AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, bu hafta Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde düzenlenen hayır davetlerine katıldı. Milletvekili Canbey; "Hemşehrilerimiz ile bir arada olmak, aynı sofrayı paylaşmak huzurumuzu ve enerjimizi çoğaltıyor. Maşallah, Balıkesir'imizin her bir köşesinde hayır davetleri var. Güzel şehrimiz Balıkesir hayırda yarışıyor." dedi.

Toplumun tüm kesimleriyle her zaman irtibat halinde olduklarını, bir araya gelerek talep ve önerilere çözüm bulduklarını belirten Milletvekili Mustafa Canbey, İvrindi ilçesinde Ayaklı, Kışladere ve İkizce mahallelerinde, Karesi ilçesi Kocaavşar, Ovacık, Ortaca, Şamlı ve Armutalan mahallerinde gerçekleştirilen hayır davetlerine AK Parti teşkilatları ile birlikte katıldı.

Mustafa Canbey; "Hemşehrilerimiz ile bir arada olmak, aynı sofrayı paylaşmak huzurumuzu ve enerjimizi çoğaltıyor. Maşallah, Balıkesir'imizin her bir köşesinde hayır davetleri var. Güzel şehrimiz Balıkesir hayırda yarışıyor. Rabbim kabul eylesin. Bizler de elimizden geldiğince davetlere icabet etmeye çalışıyoruz. Milletimize hizmet etmek, memleketimizi güçlendirmek ve kalkındırmak için üzerimize düşen her ne varsa yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Vatandaşlarımızdan gelen talepler her daim önceliğimiz oldu, önerilerini dikkate alıyoruz ve çözüm için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Ziyaret ettiğimiz büyüklerimizin bizlere verdikleri öğütler, zorluklarla yoğrulmuş tecrübeleri ufkumuzu açıyor. Milletimizin hem gönüllerini alıyoruz hem de dualarını. Gönlü zengin, ağzı dualı, gayretli milletimiz bizim en büyük güvencemiz." İfadelerini kullandı.

Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey; 31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri sonrasında belediye başkanı seçilen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'a, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel'e ve Dursun Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a ayrı ayrı hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Canbey; "Güzel şehrimiz Balıkesir'imiz için, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şehir için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan yorulmadan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'de Hayır Davetlerine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'de Hayır Davetlerine Katıldı - Son Dakika
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