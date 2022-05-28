Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı - Son Dakika
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Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı

28.05.2022 21:16
Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı

Hayırseverlerin gönlünden kopan yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturan Ankara Abisi İyilik Derneği, kurdukları 'Göz Hakkı Manavı'yla da bu kez çocuklara meyve ikramında bulundu.

Hayırseverlerin gönlünden kopan yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturan Ankara Abisi İyilik Derneği, kurdukları 'Göz Hakkı Manavı'yla da bu kez çocuklara meyve ikramında bulundu. Meyve almaya maddi imkanlarının yetmediği ailelerin çocuklarına yönelik hayata geçirilen Göz Hakkı Manavı'nda birbirinden lezzetli meyveleri tadan miniklerin yüzlerindeki mutluluk ise görmeğe değerdi.

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gören Ankara Abisi İyilik Derneği, yine örnek bir harekete imza attı. Dernek, hayırseverlerin destekleriyle alınan meyveleri kurdukları 'Göz Hakkı Manavı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla buluşturarak yüzlerinde gülücükler oluşturdu. Etimesgut ilçesinde yer alan Alsancak Semt Pazarı'nda kurulan ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik hayata geçirilen Göz Hakkı Manavı vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı. Pazarda ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra diğer vatandaşlara ve çocuklara da ikramlarda bulunuldu.

"Bir anne çocuğuna pazardan meyve alamayınca çocuk üzülüyor"

Hayata geçirdikleri proje hakkında bilgi veren Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, "Derneğimizin, 'Var bir hayalimiz' diye sloganı vardı. Bu da bizim 'Göz Hakkı Manavı' hayalimiz. Bir anne çocuğuna pazardan meyve alamayınca çocuk üzülüyor. Annesinde de alamadığı için bir üzüntü oluyor. Göz Hakkı Manavı reyonumuz bu şekilde işleyecek. Çocuğun canı meyve çektiğinde nefsi körelsin diye burada ücretsiz bir şekilde çocuğumuza meyve ikram edeceğiz. Biz de burada çocuklarımızın mutluluğuna şahit olacağız. Hali hazırda derneğimizin projeleri var. Erzak ve medikal dağıtımlarımız oluyor. Bu da yeni bir projemiz. Hayır sahiplerinden de bu projeye desteklerini bekliyoruz. Bu tezgahın maliyeti hayır sahiplerimiz tarafından karşılandı. Destekler devam ederse diğer pazarlara da yansıtacağız bu projemizi. Bu tamamen gönüllük esasıyla işleyen bir proje" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ekrem Kazan ise "Bence güzel bir uygulama. Hatta bütün pazarlara ve marketlere uygulanması gereken bir şey. Bazı insanların alamayacağı meyveler sebzeler oluyor. Çocuklarının önlerini kapatarak tezgahlardan geçtikleri oluyor. Bu çocukların göz hakkı olarak güzel bir uygulama olmuş. Gayet güzel bir uygulama, ben beğendim" dedi. - ANKARA

Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı
Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı
Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı
Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı
Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı
Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı
Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı
Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı
Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı
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Kaynak: İHA

Semt Pazarı, İyilik, Ankara, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canı meyve çeken çocuklara 'Göz Hakkı Manav'ından ücretsiz meyve dağıtıldı - Son Dakika


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