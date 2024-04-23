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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuklara bayram hediyesi verdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti. İlçede çocuklarla birlikte otobüs turu gerçekleştiren Başkan İbrahim Sandıkçı, çocuklara birbirinden güzel hediyeler verdi. Canik'te düzenlenen otobüs turunda çocuklarla birlikte vatandaşları selamlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Bayram sevinçle kutlandı

Canik Belediyesi'nin gerçekleştirdiği programlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçede coşku ve sevinçle kutlandı. Canik'te balkonlara Türk bayrağı asan vatandaşlar, otobüs turu gerçekleştiren çocuklarla birlikte 23 Nisan marşlarına eşlik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara armağan edilen ilk ve tek evrensel bayram olma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızın bayram sevincine ortak olduk. Çocuklarımız bilgileri ve yetenekleriyle toplumumuzu daha güçlü hale getirecekler. Bilim, sanat ve teknoloji başta olmak üzere, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacaklar. Bizler çocuklarımızla ve gençlerimizle olan gönül bağımızla örnek nesiller yetiştirmeye, onlar için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN