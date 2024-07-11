Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hacıları Ziyaret Etti

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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hac vazifesini yerine getiren Canikli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hac farizasını yerine getirerek kutsal topraklardan yurda dönen vatandaşları ziyaret etti. Hac vazifesini yerine getiren vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, onlara Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Hac vazifesini yerine getiren vatandaşlara hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hac farizasını yerine getirerek ilçemize dönen kıymetli hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Rabb'im ibadetlerini makbul, dualarını kabul eylesin. Yüce Mevla, hac vazifesini yerine getirmeyi arzulayan herkese kutsal beldeleri görmeyi ve hac ibadetini yerine getirmeyi nasip etsin" dedi.

Canikli hacılar da kendileriyle uzun süre sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür ederek, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. - SAMSUN