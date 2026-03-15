Başkan Sandıkçı, öğrencilerin iftar sevincine ortak oldu

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Kuzey Yıldızı Ortaokulu öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. Öğrencilerin Ramazan sevincini paylaşan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerden Ramazan ayı hatıralarını dinledi. Programda, iftar vakti öncesinde düzenlenen aktivitelerle öğrenciler doyasıya eğlendi. Öğrencilerle birlikte düzenlenen aktivitelere ve etkinliklere katılan Başkan İbrahim Sandıkçı, ailelerin de ilgiyle katıldığı programda öğrencilere hediye takdiminde bulundu.

Canik Şehr-i Ramazan Serüveni, iftar ve mahalle buluşmalarıyla 7'den 70'e Ramazan ayının sevincine ortak olmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçenin dört bir yanında Ramazan'ın huzur ve bereketini paylaşmayı sürdürdüklerini söyledi. Ramazan ayına özel etkinlikler düzenlediklerini, çocukların ve gençlerin Ramazan heyecanını paylaşmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde mübarek Ramazan ayının sevincini paylaşmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Ramazan sevinçlerine ortak oluyoruz. Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinliklerimizde çocuklarımızı ve gençlerimizi geleneksel Ramazan eğlenceleriyle bir araya getiriyor, çat kapı iftar programımız ve teravih namazı sonrasında gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmalarıyla 7'den 70'e Ramazan'ın bereketini paylaşıyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya geldiğimiz tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum" dedi. - SAMSUN