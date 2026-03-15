Başkan Sandıkçı, öğrencilerin iftar sevincine ortak oldu - Son Dakika
Başkan Sandıkçı, öğrencilerin iftar sevincine ortak oldu

Başkan Sandıkçı, öğrencilerin iftar sevincine ortak oldu
15.03.2026 12:36  Güncelleme: 12:39
Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kuzey Yıldızı Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek iftar sofrasında Ramazan sevincini paylaştı. Etkinlikte öğrenciler eğlenceli aktivitelerle zaman geçirdi ve Başkan Sandıkçı onlara hediyeler verdi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Kuzey Yıldızı Ortaokulu öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. Öğrencilerin Ramazan sevincini paylaşan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerden Ramazan ayı hatıralarını dinledi. Programda, iftar vakti öncesinde düzenlenen aktivitelerle öğrenciler doyasıya eğlendi. Öğrencilerle birlikte düzenlenen aktivitelere ve etkinliklere katılan Başkan İbrahim Sandıkçı, ailelerin de ilgiyle katıldığı programda öğrencilere hediye takdiminde bulundu.

Canik Şehr-i Ramazan Serüveni, iftar ve mahalle buluşmalarıyla 7'den 70'e Ramazan ayının sevincine ortak olmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçenin dört bir yanında Ramazan'ın huzur ve bereketini paylaşmayı sürdürdüklerini söyledi. Ramazan ayına özel etkinlikler düzenlediklerini, çocukların ve gençlerin Ramazan heyecanını paylaşmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde mübarek Ramazan ayının sevincini paylaşmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Ramazan sevinçlerine ortak oluyoruz. Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinliklerimizde çocuklarımızı ve gençlerimizi geleneksel Ramazan eğlenceleriyle bir araya getiriyor, çat kapı iftar programımız ve teravih namazı sonrasında gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmalarıyla 7'den 70'e Ramazan'ın bereketini paylaşıyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya geldiğimiz tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sandıkçı, öğrencilerin iftar sevincine ortak oldu - Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:27
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:40:07.
SON DAKİKA: Başkan Sandıkçı, öğrencilerin iftar sevincine ortak oldu - Son Dakika
