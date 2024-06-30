Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ortak akıl ile şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışıyor

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede ortak akıl ile şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Canik Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların taleplerini ve önerilerini yerinde dinlediklerini ifade etti. Başkan Sandıkçı, ilçeye kazandırılan yatırımlara dikkat çekerek, vatandaşlara eşit ve etkin bir şekilde hizmet sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Canik'te ortak akıl anlayışıyla çalışıyor, çalışmalarımıza hemşehrilerimizin fikirleri ve istekleri doğrultusunda yön veriyoruz. Hiçbir talebi ve öneriyi geri planda bırakmadan, çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Canik'imize değer katan, hemşehrilerimizin yaşam kalitelerini arttıran proje ve yatırımları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Canik Kent Konseyi'nin önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, gerçekleştirdiği konuşmanın ardından salondan büyük alkış aldı.

Canik Kent Konseyi 7. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Canik Kent Konseyi Başkanı ve yönetim kurulu seçimi yapıldı. Başkan İbrahim Sandıkçı, seçimler sonucunda Canik Kent Konseyi Başkanı seçilen Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Çam'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Canik Kaymakamı Vehbi Bakır, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik ilçesi kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - SAMSUN