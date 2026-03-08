Başkan Sandıkçı'dan Somali'de gönül köprüsü - Son Dakika
Başkan Sandıkçı'dan Somali'de gönül köprüsü

08.03.2026 14:38  Güncelleme: 14:39
Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da insani yardım faaliyetlerini yerinde inceleyerek yerel ailelere gıda yardımı ve çocuklara bayramlık kıyafet dağıtımında bulundu.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Somali'de sürdürülen insani yardım faaliyetlerini yerinde inceleyerek Somali Samsun Kardeşlik İftarı'nda çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülen insani yardım faaliyetlerini yerinde inceledi. Somali'de gerçekleştirilen ailelere gıda desteği ve çocuklara bayramlık kıyafet dağıtımı gibi insani yardım organizasyonlarına katılan Başkan İbrahim Sandıkçı, Mogadişu bölgesinde iç savaş ve kuraklık dolayısıyla yerleşim yerlerini terk eden ailelerden oluşan kamp alanlarını ziyaret etti. Somali programı kapsamında Somali Türkiye Büyükelçisi Alper Aktaş'ı ve Somali Zemzem Üniversitesi'ni ziyaret eden Başkan Sandıkçı, ayrıca başkent Mogadişu'da gerçekleştirilen Somali Samsun Kardeşlik İftarı'nda Türkiye'deki hayırseverler tarafından kurulan yetimhanelerde kalan çocuklarla ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Samsun'da eğitim sürecini tamamlayıp ülkelerine dönen Somalili gençlerle de buluşan Başkan Sandıkçı, Ramazan ayının manevi ikliminde Somali'de gönüllere dokunan çalışmalarla ailelerin ve çocukların sevinçlerine ortak olduklarını aktardı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Somali'de ailelere yönelik dikiş nakış makinesi ve ekipman dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Sandıkçı, "Somali'de gönüllere dokunan çalışmalarla ailelerimizin ve çocuklarımızın sevincine ortak oluyoruz. Somali Mogadişu'da ailelerimize dikiş nakış makinesi ve ekipman dağıtımı gerçekleştirdik. Bu destek programıyla; ailelerimizin gerçekleştireceği üretimlerle kendi ev ekonomilerine katkılar sunmalarını hedefliyoruz. Bu güzide programın hayata geçmesine katkılar sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

