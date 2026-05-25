Başkan Sandıkçı, personelle bayramlaştı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm belediye personeliyle birlikte Canik için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Belediye personelinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, özverili çalışmalarından dolayı onlara teşekkür etti. Belediye çalışanlarına hediye takdiminde bulunan ve tüm belediye çalışanlarının 5 bin TL tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyelerini hesaplarına yatırdıklarını aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir Kurban Bayramı süreci geçirmeleri adına sahada çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Canik'in dört bir köşesinde sahada olduklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imiz için sahada tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gayretle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum"

Kurban Bayramı tatili süresince ekiplerle birlikte sahada olacaklarının altını çizen Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız kıymetli ekip arkadaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ettik. Bayramın sevinç ve huzuruna ortak olduk. Ayrıca, tüm ekip arkadaşlarımızın hesaplarına 5 bin TL Kurban Bayramı ikramiyelerini yatırdık. Canik'imiz için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Aileleri ve sevdikleri ile birlikte sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi, Kurban Bayramı tatili boyunca hemşehrilerimizin, huzurlu ve sağlıklı bir bayram süreci geçirmeleri adına ilçemizin dört bir yanında sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN