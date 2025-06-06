Canik Belediye Personeline 5 Bin TL Kurban Bayramı İkramiyesi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye personelinin 5 bin TL tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyelerini hesaplara yatırdıklarını ifade etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye personeliyle Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı'nda bir araya geldi. Belediye personelinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, belediye personeline bayram ikramiyesi müjdesini verdi. Belediye çalışanlarının büyük sevinç yaşadığı programda, 5 bin TL tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyelerini hesaplara yatırdıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, özverili çalışmalarından dolayı belediye personeline teşekkür etti.

"Canik'imizi geleceğe taşıyoruz"

Canik'i her alanda ileriye taşımak için durmak bilmeden çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Değerli ekip arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyor, Canik'imizi geleceğe taşıyoruz. Kıymetli ekip arkadaşlarımızla örnek birlikteliğimizle ilçemize ve hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. 5 bin TL tutarındaki 2025 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerini, değerli ekip arkadaşlarımızın hesaplarına yatırdık. Tüm ekip arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Canik'imiz için gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara kavuştursun. Kurban Bayramımız mübarek olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN