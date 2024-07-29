Canik Belediyesi 2024 Yılında 5 Bin 978 Vatandaşa Sosyal Destek Sağladı - Son Dakika
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Canik Belediyesi 2024 Yılında 5 Bin 978 Vatandaşa Sosyal Destek Sağladı

Canik Belediyesi 2024 Yılında 5 Bin 978 Vatandaşa Sosyal Destek Sağladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sosyal yardım çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini vurgulayarak, 2024 yılının ilk yarısında 5 bin 978 vatandaşa ayni ve nakdi destekte bulunduklarını belirtti.

29.07.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 2024 yılının ilk yarısında 5 bin 978 vatandaşa sosyal destekte bulunduklarını belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sosyal yardım çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini vurguladı. Canik'teki ihtiyaç sahibi, engelli ve dar gelirli vatandaşların ihtiyaç takiplerini düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ayni ve nakdi desteklerimiz aralıksız bir şekilde sürüyor" dedi.

"Yalnız bırakmıyoruz"

Vatandaşların belirlenen ihtiyaçlarını hazır hale getirerek teslim ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizdeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hazır hale getirip kendilerine teslim ediyoruz. İhtiyaç takiplerini ise düzenli olarak gerçekleştiriyor ve yerinde tespit ediyoruz. Canik'te gönüllere dokunuyoruz. Hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmıyoruz. Sosyal yardım çalışmalarımız çerçevesinde 2024 yılının ilk yarısında 5 bin 978 vatandaşımıza ayni ve nakdi destekte bulunduk. Sosyal yardım çalışmalarımıza, yüksek sorumluluk bilinci içerisinde büyük bir titizlikle devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik Belediyesi 2024 Yılında 5 Bin 978 Vatandaşa Sosyal Destek Sağladı - Son Dakika

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